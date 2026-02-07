Truck Dynasty
Folge vom 07.02.2026: Boat-Truck
44 Min.Folge vom 07.02.2026
Joe Ghattas hat zahlreiche Bauteile bestellt, denn der Auto-Profi plant ein großes Projekt. Der Firmenchef von „Apocalypse Manufacturing“ will einen Truck in der Werkstatt zum Amphibienfahrzeug umrüsten. Damit das drei Tonnen schwere Vehikel im Wasser nicht sinkt, baut das Team einen Bug und befestigt an beiden Seiten Pontons. Anschließend montieren die Mechaniker an der Antriebswelle eine Schiffsschraube. Gesteuert wird der „Boat Truck“ über ein Ruder, das mit dem Lenkrad verbunden ist. Bei der Jungfernfahrt wird sich zeigen, ob der Wagen tatsächlich schwimmt.
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Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
0
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