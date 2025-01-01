Neue Herausforderungen für unsere TruckerinnenJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 3: Neue Herausforderungen für unsere Truckerinnen
89 Min.Ab 12
Während Jana auf ihrer Route in Polen mit Verwirrung zu kämpfen hat, ist Cindy mal wieder dabei, Rinder auszuliefern. Der Weg ist zwar nicht lang, aber von den Gegebenheiten her nicht gerade ein Zuckerschlecken. Derweil hat Annette bei ihrer nächsten Lieferung mit sehr viel Verantwortung zu kämpfen, und Lissy ist vorsichtiger denn je, denn immerhin wartet ihr Sohn daheim auf ihre Rückkehr. Auch Katrin hat sich als Anfängerin eine sehr schwierige Route ausgesucht ...
