PS-Prinzessin Sabrina will nach einer heißen Tour ins Meer hüpfenJetzt ohne Werbung streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 6: PS-Prinzessin Sabrina will nach einer heißen Tour ins Meer hüpfen
88 Min.Folge vom 12.02.2023Ab 12
PS-Prinzessin Sabrina hat nach zwei Tagen Tour endlich ihr Ziel Kroatien erreicht. Bei über 30 Grad in ihrer kleinen "Rennsemmel" und ohne Klimaanlage kann es das Trucker Babe kaum abwarten, ins Meer zu springen. Highway Heldin Uschi ist auf ihrer mehrtägigen Silo-Tour unterwegs nach Tampa, Florida. Hier soll sie 24 Tonnen Malz abladen. Entlang der Rocky Mountains hat das Trucker Babe zwar eine schöne Aussicht, doch ihr geliebter Truck "Rosinante" hat hart zu kämpfen.
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-16: Kabel Eins & © Season 6: Storyhouse Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen