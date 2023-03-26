Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Kabel EinsStaffel 11Folge 6vom 26.03.2023
89 Min.Folge vom 26.03.2023Ab 12

Ihre neue Aufgabe verlangt viel von Lisa ab, denn mit dem Wechsel zum Transport von teuren Baugeräten muss das ehemalige Trash Girl nun mehr Verantwortung übernehmen. Indes gönnt sich Trucker Babe Uschi noch eine erholsame Pause, bis sie sich auf den langen Weg quer durch die USA macht. Die schwere Fracht muss bis nach Buffalo transportiert werden - und das bei sehr hohen Temperaturen.

