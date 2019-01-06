PS-Prinzessin Sabrina lässt die Vergangenheit hinter sichJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 1: PS-Prinzessin Sabrina lässt die Vergangenheit hinter sich
90 Min.Folge vom 06.01.2019Ab 12
Die Lastwagenfahrerinnen Lissy und Manu sind unabhängig voneinander in Italien unterwegs. Letztere ist besonders aufgeregt, da dies ihre erste Fahrt in das südeuropäische Land ist. Dabei muss sie jedoch anspruchsvolle Strecken meistern.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins