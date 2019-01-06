Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Kabel EinsStaffel 3Folge 1vom 06.01.2019
90 Min.Folge vom 06.01.2019Ab 12

Die Lastwagenfahrerinnen Lissy und Manu sind unabhängig voneinander in Italien unterwegs. Letztere ist besonders aufgeregt, da dies ihre erste Fahrt in das südeuropäische Land ist. Dabei muss sie jedoch anspruchsvolle Strecken meistern.

