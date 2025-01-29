Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Mona auf Tour: Der Countdown zum ersten Trucker Treffen

Kabel EinsStaffel 5Folge 2
Mona auf Tour: Der Countdown zum ersten Trucker Treffen

Mona auf Tour: Der Countdown zum ersten Trucker TreffenJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 2: Mona auf Tour: Der Countdown zum ersten Trucker Treffen

90 Min.Ab 12

Trucker Babe Julia ist unterwegs zum Hockenheimring, wo sie ein ganz besonderer Auftrag erwartet. Als ihr Lkw plötzlich Probleme macht, gerät sie unter Zeitdruck. Auch Anne muss sich beeilen, um eine Ladung mit Möbeln in ein Wohnheim zu liefern. Währenddessen freut sich Mona auf ihr erstes speditionseigenes Trucker Treffen, bei dem Kollegen und Freunde gemeinsam ausgelassen feiern. Doch zuerst muss sie ihre Tour erfolgreich abschließen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 16 Staffeln und Folgen