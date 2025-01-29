Spritztour mit dem Renntruck - und Herzrasen bei Trucker Babe Tinka!Jetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 8: Spritztour mit dem Renntruck - und Herzrasen bei Trucker Babe Tinka!
89 Min.Ab 12
Herzrasen bei Trucker Babe Tinka! Die LKW-Liebhaberin ist zu Besuch bei Freund und Racetruck-Fahrer Sascha Lenz. Mit seinem 1150-PS-starken Renntruck entführt er die Rheinland-Pfälzerin zu einer Spritztour auf die Rennstrecke. So viel Power verschlägt selbst der toughen Tinka die Sprache - und lässt ihr Truckerherz höherschlagen.
