Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Matschige Baustellen für "Diesel Vamp" Mona

Kabel Eins
Staffel 5
Folge 7
Matschige Baustellen für "Diesel Vamp" Mona

Matschige Baustellen für "Diesel Vamp" MonaJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 7: Matschige Baustellen für "Diesel Vamp" Mona

90 Min.
Ab 12

"Diesel Vamp" Mona ist sich für kaum etwas zu fein - doch im Schlamm wälzen, muss nun wirklich nicht sein! Am liebsten würde sie das auch ihrem geliebten LKW "Perle" ersparen. Leichter gesagt als getan an einem so windigen und verregneten Herbsttag. Doch es wird sich nicht gedrückt, denn auf den Baustellen herrscht Hochbetrieb. Da bleibt dem Trucker Babe nur eines: Augen auf und durch!

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

