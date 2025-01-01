Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Episode 5

Kabel EinsStaffel 8Folge 5
Folge 5: Episode 5

90 Min.Ab 12

Trucker Babe Gina sitzt die Zeit im Nacken: Nachdem sie 36 Quaderballen Heu in Arnstein abgeliefert hat, warten bereits andere private Verpflichtungen auf sie. Lissy hingegen ist wieder in ihrer geliebten Heimat Italien unterwegs und legt insgesamt 2.300 km Strecke auf ihrer Fahrt zurück. Jana erhält auf dem Weg in den Heimathafen eine schlechte Nachricht, und Bettina startet heute eine ganz besondere Tour, denn es gibt Grund zum Feiern ...

Kabel Eins
