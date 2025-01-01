Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 8Folge 7
89 Min.Ab 12

Für Julia heißt es heute Millimeterarbeit: Sie muss einen Radlader transportieren, der deutlich breiter ist als ein Lkw. Hinzu kommt, dass es auf ihrer Strecke eine Fahrbahnverengung gibt. Direkt bei der ersten Tour wird das neue Trucker Babe Heike auf die Probe gestellt, denn eines ihrer Rücklichter ist defekt. Lissy scheitert auf dem Heimweg an der Suche nach etwas zu Essen - wird sie das noch 1.000 Kilometer durchhalten?

