Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Episode 8

Kabel EinsStaffel 8Folge 8
Folge 8: Episode 8

88 Min.Ab 12

Für Pink Lady Lissy geht es zurück in ihre Heimat Südtirol. Eigentlich freut sie sich schon auf ihr Wochenende - bis sie einen Anruf von ihrer Spedition erhält. Trash Girl Lisa hat mit ihrem Truck "Frieda" Probleme und muss kurz vor Feierabend in die Werkstatt. Heu Puppe Gina ist nervös, denn der 28-Jährigen steht heute eine Fahrt zu einem neuen Kunden bevor. Ob alles nach Plan klappt?

Kabel Eins
