Trucker Babes Austria

Folge 4

ATVStaffel 4Folge 4
Folge 4: Folge 4

49 Min.Ab 6

Trucker Babe Jennifer soll eine Ladung Betonteile zu einer Baustelle fahren, doch sie hat Probleme: Das Transportziel liegt auf einem Berg und führt über eine Strecke, die für LKW ungeeignet ist. Holzführerin Doris sammelt währenddessen in ihrem Arbeitsgebiet einige gefällte Baumstämme ein. Eine Aufgabe, die sie gerne übernimmt, weil sie sie durch malerische Forstgebiete führt. Helgas Zielort Ibiza rückt immer näher. Jetzt heißt es für die Truckerin "endlich abliefern".

