Trucker Babes Austria

Episode 6

ATVStaffel 4Folge 6
Episode 6

Trucker Babes Austria

Folge 6: Episode 6

46 Min.Ab 6

Patricia soll wieder einmal Leimbinder mit Überbreite liefern, doch ihre Reise wird unterbrochen - ein Wohnwagen versperrt der Truckerin die Weiterfahrt. Nadine transportiert unterdessen zum ersten Mal einen Traktor nach Oberösterreich. Sie erreicht ihr Ziel - doch das Abladen entpuppt sich als große Herausforderung. Bella und Johnny genießen derweil ihren Urlaub am Wolfgangsee. Von dem Regenwetter lassen sich die beiden nicht die Laune verderben.

