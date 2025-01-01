Trucker Babes Austria
Folge 6: Episode 6
46 Min.Ab 6
Patricia soll wieder einmal Leimbinder mit Überbreite liefern, doch ihre Reise wird unterbrochen - ein Wohnwagen versperrt der Truckerin die Weiterfahrt. Nadine transportiert unterdessen zum ersten Mal einen Traktor nach Oberösterreich. Sie erreicht ihr Ziel - doch das Abladen entpuppt sich als große Herausforderung. Bella und Johnny genießen derweil ihren Urlaub am Wolfgangsee. Von dem Regenwetter lassen sich die beiden nicht die Laune verderben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes Austria
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4