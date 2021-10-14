Trucker Babes Austria
Folge 1: Episode 1
49 Min.Folge vom 14.10.2021Ab 6
Truckerbabe Helga ist überglücklich - sie darf eine Lieferung in die Stadt der Liebe bringen. Dass sie dafür die Nacht durchmachen muss, ist für die Fahrerin kein Problem. Helga hat auf ihrer Route einige Highlight-Zwischenstopps eingeplant. So kann sie es z.B. kaum erwarten, im schönen Straßburg Schnecken zu kosten. Patricia ist unterdessen wieder einmal mit schwerem Gerät unterwegs. Sie liebt den Nervenkitzel und fährt einen 40 Meter langen Kran nach Bremerhaven.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4