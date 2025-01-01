Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes Austria

Episode 2

Staffel 5Folge 2
Episode 2

Episode 2Jetzt kostenlos streamen

Trucker Babes Austria

Folge 2: Episode 2

48 Min.Ab 6

Marion ist es gewohnt, sperrige Gefährte zu liefern. Doch diesmal steht die Truckerin vor einer Herausforderung: Sie soll einen Kipper in die Schweiz überstellen - ein Fahrzeug mit fünf Achsen, das schwer zu handhaben ist. Patricia ist derweil auf dem Weg nach Bremerhaven. Mit ihrer gewaltigen 40-Meter-Ladung muss sie auf der Autobahn so manche Nachtschicht einlegen. Helga ist weiterhin in Richtung Paris unterwegs. Doch sie muss ihre geplante Route schlagartig ändern.

