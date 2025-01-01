Trucker Babes Austria
Folge 2: Episode 2
48 Min.Ab 6
Marion ist es gewohnt, sperrige Gefährte zu liefern. Doch diesmal steht die Truckerin vor einer Herausforderung: Sie soll einen Kipper in die Schweiz überstellen - ein Fahrzeug mit fünf Achsen, das schwer zu handhaben ist. Patricia ist derweil auf dem Weg nach Bremerhaven. Mit ihrer gewaltigen 40-Meter-Ladung muss sie auf der Autobahn so manche Nachtschicht einlegen. Helga ist weiterhin in Richtung Paris unterwegs. Doch sie muss ihre geplante Route schlagartig ändern.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4