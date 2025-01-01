Staffel 6 Folge 4: Marion, Patricia und Petra auf TourJetzt kostenlos streamen
Marion muss einen riesigen Gelenkbus von München nach Wien überstellen. Das Besondere – dieser Bus ist mit einem E-Antrieb ausgestattet. Nicht einfach, mit so einem Gefährt eine geeignete Stromtankstelle zu finden. Patricia liefert diesmal über 30 Tonnen schwere, überlange Betonbinder in die deutsche Stadt Meerane. Unterwegs erlebt sie so manche Schrecksekunde, so wird sie zum Beispiel am Pannenstreifen überholt. Und: Trucker Babe Petra hat die Branche gewechselt – die ehemalige Nacht-Truckerin sieht nach einem Firmenwechsel jetzt häufiger das Tageslicht – und verrät uns mehr über ihre Vorliebe für flauschige Polster und ihre Lieblings-Influencer. Ach ja, gearbeitet wird auch, heute transportiert sie Fernwärme-Rohre.
