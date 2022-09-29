Folge 06: Marions Startschwierigkeiten und Ärger mit VerkehrsteilnehmernJetzt kostenlos streamen
Folge 6: Folge 06: Marions Startschwierigkeiten und Ärger mit Verkehrsteilnehmern
47 Min.Folge vom 29.09.2022Ab 6
Marion liefert ein erdgasbetriebenes Müllauto von Stockerau nach Deutschland. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten muss sie sich über unkollegiale LKW-Fahrer-Kollegen ärgern.
