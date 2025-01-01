Zum Inhalt springenBarrierefrei
Turbo FAST

NBCUniversalStaffel 2Folge 1
Die Mutprobe / Gossip-Schnecke

Folge 1: Die Mutprobe / Gossip-Schnecke

23 Min.Ab 6

Chet wählt für Turbo und seine FAST-Crew eine Mutprobe als Herausforderung. Sie sollen sich fortbewegen wie eine Schnecke. Schneller Schatten und Drifter planen, einen Fernsehmarathon zu machen. Doch die Krebsbrüder Klipp und Klapp hindern sie daran.

