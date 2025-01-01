Staffel 2Folge 6
Weltraum-SchneckenJetzt kostenlos streamen
Turbo FAST
Folge 6: Weltraum-Schnecken
23 Min.Ab 6
Durch eine Verwechslung landen Turbo und seine Crew an Bord einer Weltraum-Rakete und erfahren, dass sie ein Jahr lang durch das All fliegen werden. Getrennt voneinander versuchen sie, einen Weg zurück zur Weltraumstation zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Turbo FAST
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.