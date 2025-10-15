Zum Inhalt springenBarrierefrei
TV total - Interaktiv

ProSieben Staffel 1 Folge 2 vom 15.10.2025
Folge 2: TV total Interaktiv: Hot Button, Herzblatt & Hosenpause

92 Min. Folge vom 15.10.2025 Ab 12

Puffi haut den Trödel raus, holt 9Live zurück und ruft zur größten Hosenpause der Welt! Und ganz nebenbei regnet es noch Gewinne, Gewinne, Gewinne - und Freibier. Der Feierabend ist gerettet!

