ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 22.10.2025
Folge 1: TV total XXL 2024

111 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Was ist krasser als "TV total"? Mehr "TV total"! Was ist größer als das vertraute Studio? Die Lanxess Arena in Köln. Was ist länger als 60 Minuten Sendezeit? 120 Minuten Sendezeit. Und was macht Sebastian Pufpaff aus all dem? Eine Sensation! Wichtig zu wissen: Puffi kommt nicht allein. Natürlich kommen Gäste. Natürlich kommen Nippelboard und Pult. Und natürlich kommen die Heavytones. #WeLove Übergrößen. We Love #TVtotalXXL.

ProSieben
