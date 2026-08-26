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Two and a Half Men

Was ist ein Quickie?

PULS 4Staffel 3Folge 16vom 26.08.2026
Was ist ein Quickie?

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Two and a Half Men

Folge 16: Was ist ein Quickie?

22 Min.Folge vom 26.08.2026

Kurz vor Jakes zwölftem Geburtstag meldet sich Alans neue Freundin wieder bei ihm. Die sexhungrige Kandi will unbedingt eine heiße Nummer mit ihm schieben und hat auch danach noch nicht genug. Dumm nur, dass Jake ihr Gespräch mitbekommt. Während also Alan seinem Sohn noch zu erklären versucht, was eigentlich ein Quickie ist, lädt Jake Kandi zu seiner Feier ein - sehr zu Alans Missfallen, denn immer noch hat er Skrupel, Kandi der gesamten Familie zu präsentieren.

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