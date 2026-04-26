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Two and a Half Men

Entweihnacht

PULS 4Staffel 4Folge 11vom 26.04.2026
Entweihnacht

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Two and a Half Men

Folge 11: Entweihnacht

21 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12

Charlie freut sich auf einen gemütlichen Weihnachtsabend mit seiner neuen Flamme Gloria. Doch ungewollt füllt sich Charlies Haus mit reichlich Weihnachtsstimmung und allerlei ungebeten Gästen. So wird Heiligabend doch noch zum Familienfest, obwohl Charlie alles andere als begeistert ist. Als er sich dann endlich mit Gloria in sein Schlafzimmer zurückzieht, stehen plötzlich Glorias und Charlies Mütter am Bett. Sie haben Neuigkeiten, die Charlie endgültig das Fest vermiesen.

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