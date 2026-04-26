Two and a Half Men
Folge 11: Entweihnacht
21 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Charlie freut sich auf einen gemütlichen Weihnachtsabend mit seiner neuen Flamme Gloria. Doch ungewollt füllt sich Charlies Haus mit reichlich Weihnachtsstimmung und allerlei ungebeten Gästen. So wird Heiligabend doch noch zum Familienfest, obwohl Charlie alles andere als begeistert ist. Als er sich dann endlich mit Gloria in sein Schlafzimmer zurückzieht, stehen plötzlich Glorias und Charlies Mütter am Bett. Sie haben Neuigkeiten, die Charlie endgültig das Fest vermiesen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Two and a Half Men
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen