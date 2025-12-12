Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Wer ist Wod Katitten?

PULS 4Staffel 4Folge 2vom 12.12.2025
Wer ist Wod Katitten?

Wer ist Wod Katitten?Jetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 2: Wer ist Wod Katitten?

22 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 6

Charlie fühlt sich mies, weil er die Hochzeit mit Mia abgesagt hat. Alan versucht, sich bei Charlie einzuschmeicheln, indem er seinen Bruder bekocht und ihm Geschenke macht. Schließlich ist er dafür verantwortlich, dass Charlie einen Rückzieher gemacht hat: Er wollte Alan nicht auf die Straße setzen, um mit Mia allein zu wohnen. Dies lässt er Alan kräftig spüren. Dann fällt Alan jedoch eines auf: Als er auszog, hat Charlie keinen Finger gerührt, um Mia zu kontaktieren.

