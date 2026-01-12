Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4 Staffel 6 Folge 17 vom 12.01.2026
Folge 17: Der Herr der Ringe

20 Min. Folge vom 12.01.2026 Ab 6

Charlie sagt Chelsea, dass er sie liebt. Er ist irritiert, als sie seine Worte nicht erwidert, sondern sich bei ihm bedankt. Damit ist die Beziehung für ihn aus dem Gleichgewicht geraten. Als ihm Dr. Freeman keine Beruhigungspillen verschreiben will, greift er zur Selbsthilfe: Um ein "Ich liebe dich" von Chelsea zu hören, besorgt er einen Verlobungsring. Er will Chelsea bei einem Glas Champagner einen Heiratsantrag machen, um ihr so die begehrten drei Worte zu entlocken ...

PULS 4
