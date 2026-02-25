Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Der Mann ohne Freunde

PULS 4Staffel 8Folge 12vom 25.02.2026
Der Mann ohne Freunde

Der Mann ohne FreundeJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 12: Der Mann ohne Freunde

21 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Charlie gesteht seiner Freundin Courtney, dass er keine Leidenschaft mehr für sie empfindet und trennt sich von ihr. Dennoch fühlt er sich einsam und sucht Zuflucht im Alkohol. Alans Ex-Frau Judith rät ihm, sich Hilfe zu suchen, nachdem er betrunken auf Jakes Party aufgetaucht ist. Charlie spricht mit seiner Psychotherapeutin Dr. Freeman und sie öffnet ihm die Augen: Charlie hat keinen einzigen Freund, sondern nur Frauenbekanntschaften, die sich um Sex drehen. Und Alan ...

