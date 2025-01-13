Marc Terenzi, Cora Schumacher und Kader LothJetzt kostenlos streamen
Über Geld spricht man doch!
Folge 1: Marc Terenzi, Cora Schumacher und Kader Loth
90 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12
Musiker und Schlagzeilen-Garant Marc Terenzi spricht nicht nur über sein recht leeres Bankkonto, sondern auch offen wie nie über seinen Klinikaufenthalt. Cora Schumacher lässt sich beim Versuch begleiten, ihre Designer-Uhren für einen Neustart auf Mallorca zu verkaufen. Außerdem kämpfen Reality-Königin Kader Loth und ihr Mann mit den finanziellen Folgen eines Wasserschadens.
