Ugly Americans
Folge 14: Die Manbirds
21 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Twayne schließt die Behörde wegen Renovierungsarbeiten und will gegen Manbirds kämpfen. Callie übernimmt in seiner Abwesenheit die Leitung des Unternehmens und Mark gerät mit dem Fund eines Findelkindes ins Zentrum der Kämpfe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ugly Americans
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Comedy, Horror
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-2: Comedy Central Germany