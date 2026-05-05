Ugly Americans
Folge 8: Untote haben's besser
Mark ist eingeteilt zur psychologischen Evaluation der Mitarbeiter. Jeder in der Integrationsbehörde hat sein Päckchen zu tragen: Callie findet keine beste Freundin, Grimes möchte Oma-Sex und Leonard träumt davon, eine Bank auszurauben. Kein Wunder, dass diese sehnsuchtsvolle Suche nach dem Glück auch privat ihre Spuren hinterlässt - Randall kommt einfach nicht von Krystal los, wegen der er sich ursprünglich zum Zombie gemacht hatte, die dann aber nichts mehr von ihm wissen wollte. Er stalkt sie nun Tag und Nacht, obwohl das Gericht es verboten hatte. Sein letzter Ausweg: Er zieht in die Zombie-Sekte von Xavier Paltz, dem Leiter des Zombieology Centers, um dort seinem inneren Monster zu begegnen. Eine mystische Reise, die unter anderem dazu führt, dass Mark im Körper einer Frau landet und durch einen Zauber-Fauxpas Leonards obendrein auch noch wahnsinnig schnell altert, so dass er schon bald wie eine Oma aussieht. Da kommt Grimes gerade recht, um das Unangenehme mit dem Notwendigen zu verbinden.
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