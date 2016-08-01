Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 01.08.2016
60 Min.Folge vom 01.08.2016Ab 12

Kämpfe und Aggressionen haben schon immer die Geschichte der Menschheit geprägt. Warum sind wir von Brutalität abgestoßen und gleichzeitig fasziniert? Reporter und Journalist Thilo Mischke lernt Menschen kennen, für die Gewalt Unterhaltung, Lebensunterhalt, Problemlöser oder ein Sprungbrett in ein besseres Leben bedeuten.

