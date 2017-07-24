UNCOVERED. Rausch - Thilo Mischke auf der Spur der Drogen.Jetzt kostenlos streamen
Uncovered
Folge vom 24.07.2017: UNCOVERED. Rausch - Thilo Mischke auf der Spur der Drogen.
78 Min.Folge vom 24.07.2017Ab 12
8.000 Tote forderte der "War on Drugs" auf den Philippinen bereits. Die Opfer sind meist Dealer und Süchtige aus der armen Bevölkerungsschicht. ProSieben-Reporter Thilo Mischke fragt in "Uncovered": Welches Ziel verfolgt der blutige Drogenkrieg der Regierung gegen die Bevölkerung? Wer steckt hinter den nächtlichen Killer-Kommandos in Manila? Außerdem folgt Journalist Mischke der Spur des Cannabis in Marokko und nimmt den mexikanischen Drogentourismus unter die Lupe.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben