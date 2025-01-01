UNCOVERED. Europas vergessener Krieg - An der Front in der Ukraine.Jetzt kostenlos streamen
Uncovered
UNCOVERED. Europas vergessener Krieg - An der Front in der Ukraine.
61 Min.Ab 12
Für 400 Euro im Monat plus Frontzuschlag sein Leben riskieren? Für die Soldaten an der ukrainischen Front Alltag. Thilo Mischke begleitet zwei von ihnen in den Schützengraben und fragt nach ihrer Motivation. In Opytne, einem Ort ohne Gas und warmes Wasser, haben sich die übrigen Bewohner längst an den Krieg gewohnt. Wie lässt sich das aushalten? Mischke spricht mit Leidtragenden des andauernden Ukrainekriegs, der - nur zwei Flugstunden von Berlin - hierzulande fast vergessen ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben