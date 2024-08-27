UNCOVERED. Wie gefährlich ist Tik Tok?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.08.2024: UNCOVERED. Wie gefährlich ist Tik Tok?
49 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 12
Über eine Milliarde Menschen weltweit nutzen die App TikTok. Doch was auf den ersten Blick wie ein digitaler Happy Place wirkt, hat auch seine düsteren Seiten. Thilo Mischke trifft bei seinen Recherchen u. a. eine Mutter, deren Tochter sich nach intensivem TikTok-Konsum das Leben nahm. Außerdem spricht er mit Experten, Creatoren und Usern und befragt Content Moderatoren, die tagtäglich mit den düsteren Seiten der Social-Media-Plattform konfrontiert sind, nach ihren Erfahrungen.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© ProSieben