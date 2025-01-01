„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel
Folge 2: Ersetzt
26 Min.Ab 12
Aladdin erfährt in dieser Folge, wer im Publikum seinen „Ersatzpartner“ mitgenommen hat, wie ein 8-facher Wakeboard Nationalmeister aussieht und wer mit Aladdin ins Puff gehen würde.
