„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel
Folge 5: Es wird politisch
31 Min.Folge vom 07.11.2023Ab 12
Diesmal wird es politisch, aber das hindert Aladdin nicht daran prägnante und intime Details aus seinem Publikum rauszuholen: Klischees bei Lesben, kulturelle Unterschiede in Beziehungen und Latinas in der Politik.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4