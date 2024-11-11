Zum Inhalt springenBarrierefrei
„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

Volkstanz und Verkehrsprofis

Joyn ATStaffel 4Folge 2vom 11.11.2024
Volkstanz und Verkehrsprofis

„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

Folge 2: Volkstanz und Verkehrsprofis

31 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12

In dieser Episode erzählt ein Paar, wie es sich beim serbischen Volkstanz kennengelernt hat – eine lustige und herzerwärmende Geschichte voller Überraschungen.

