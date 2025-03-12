Under Pressure
Folge 2: Jakob Pöltl
21 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 6
Jakob Pöltl ist der erste Österreicher aller Zeiten, der es jemals in die NBA geschafft hat. Im Durchschnitt schaffen es NBA-Spieler 4,5 Jahre in der NBA zu bleiben - Jakob spielt derzeit seine achte Saison. Mit einem 4- Jahres Vertrag über 80 Millionen Dollar, gilt es jeden Tag absolut zu performen und immer mit 100% am Platz zu stehen, ganz egal, wie man sich gerade fühlt. Er erzählt von den Meilensteinen & Herausforderungen die seine Karriere mit sich bringen.
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Under Pressure
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4