Staffel 2 Folge 3: Tödlicher NachbarschaftsstreitJetzt kostenlos streamen
Ungelöst - Cold Case Austria
Folge 3: Staffel 2 Folge 3: Tödlicher Nachbarschaftsstreit
Am 29. 10 2017 fallen im steirischen Stiwoll mehrere Schüsse. Schnell war klar, dass es sich um einen Nachbarschaftsstreit handelt, der an jenem Sonntag Morgen eskalierte. Zwei Menschen starben, eine Person wurde verletzt. Der mutmaßliche Täter, Friedrich Felzmann. Obwohl sein Haus durchsucht wurde, fanden die Ermittler die spätere Tatwaffe nicht. Und auch Friedrich Felzmann ist seit diesem Tag wie vom Erdboden verschwunden. Hat er sich selbst gerichtet? Wie konnte er dann das Auffinden seiner Leiche verhindern? Hat er vielleicht sogar die Flucht geschafft und ist untergetaucht? Die Italienerin Carmina Caumo wurde nach einem Schlaganfall von ihrer Tochter nach Tirol gebracht. Die verwirrte Dame klagte immer wieder über Heimweh nach Italien. Am Abend des 8.8.2017 schlich sie sich aus dem Haus in Fieberbrunn und fuhr vermutlich per Anhalter in eine Nachbargemeinde, wo sie einer Hotelbesitzerin auffiel. Diese alarmierte die Polizei. Die Polizisten brachten die Frau, die immer wieder äußerte nach Italien zu wollen, an den Bahnhof. Seither ist sie vermisst. Am Abend des 23. Junis 1980 tanzte Elfriede Schönberger in der Welser Disco Tenne. Mitsamt ihrem, bis heute unbekannten Begleiter verließ sie das Lokal gegen 01:30. Zu Zweit setzte man sich in einen gelben Fiat 127. Seither ist Elfriede Schönberger und ihr Auto vermisst.
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