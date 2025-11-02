Furchtloser Bär am SteuerJetzt kostenlos streamen
Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera
Folge 1: Furchtloser Bär am Steuer
44 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Ein unglaubliches Erlebnis: In Florida öffnet sich der Fallschirm eines Springers nicht richtig und es droht ein tödlicher Absturz. Seine Helmkamera funktioniert und fängt seine verzweifelten Versuche ein, den Schirm zu entwirren. Er entkommt dem Tod mit nur leichten Verletzungen - in einem Dornenstrauch.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment Ltd. (ehemals Granada)