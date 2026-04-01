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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Der Fluch des Osiris

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 19.04.2026
Der Fluch des Osiris

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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Folge 1: Der Fluch des Osiris

44 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Unglaubliche Aufnahmen aus Überwachungskameras geben heute folgende Rätsel auf: Wieso geht ein Mann an einer Tankstelle urplötzlich in Flammen auf? Was hat es mit der Statue in einem britischen Museum auf sich, die sich nachts um ihre eigene Achse dreht?

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