Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo
Folge 1: Verborgene Schätze
41 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12
Zu den verborgenen Schätzen zählen ein Schiff aus der Zeit des Unabhängigkeitskriegs, das unter den Straßen Manhattans liegt, eine weitläufige römische Villa, die im Garten eines englischen Hauses freigelegt wurde und ein antikes griechisches Labyrinth, das lange Zeit als Mythos galt.
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Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC