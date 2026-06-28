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Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo

Verborgene Schätze

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 28.06.2026
Verborgene Schätze

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Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo

Folge 1: Verborgene Schätze

41 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12

Zu den verborgenen Schätzen zählen ein Schiff aus der Zeit des Unabhängigkeitskriegs, das unter den Straßen Manhattans liegt, eine weitläufige römische Villa, die im Garten eines englischen Hauses freigelegt wurde und ein antikes griechisches Labyrinth, das lange Zeit als Mythos galt.

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