Saarbrücken hat nur knapp 200.000 Einwohner, zählt aber zu den Top Ten der kriminellsten Städte Deutschlands. Im Brennpunktviertel Burbach betreibt der charismatische Saarländer Andreas seit 2014 seinen Kiosk "Tabak Keßler". Häufig ist Marianne an Andreas' Kiosk anzutreffen. Die Rentnerin lebt trotz 35 Jahren Arbeit nun in Altersarmut. Die herzliche Stammkundin ist Kioskbesitzer Andreas zwar ans Herz gewachsen, aber ob er ihr in dieser Situation helfen kann?
Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel
