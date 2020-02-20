Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel

Folge 1

Kabel EinsStaffel 3Folge 1vom 20.02.2020
83 Min.Folge vom 20.02.2020Ab 12

Saarbrücken hat nur knapp 200.000 Einwohner, zählt aber zu den Top Ten der kriminellsten Städte Deutschlands. Im Brennpunktviertel Burbach betreibt der charismatische Saarländer Andreas seit 2014 seinen Kiosk "Tabak Keßler". Häufig ist Marianne an Andreas' Kiosk anzutreffen. Die Rentnerin lebt trotz 35 Jahren Arbeit nun in Altersarmut. Die herzliche Stammkundin ist Kioskbesitzer Andreas zwar ans Herz gewachsen, aber ob er ihr in dieser Situation helfen kann?

