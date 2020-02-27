Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel
Folge 2: Folge 2
84 Min.Folge vom 27.02.2020Ab 12
In Duisburg sammelt Birgit in ihrem Kiosk "Birgits Büdchen" Sachspenden für Bedürftige. Auch ihre Kundin Bärbel hilft schon seit fast drei Jahrzehnten ehrenamtlich Obdachlosen. Zwei Schützlinge von ihr sind Betty und Thommy. Betty lebt teilweise auf der Straße, da sie sich in ihrer Wohnung nicht sicher fühlt. Denn ihr Vermieter und Exfreund bedroht sie. Gemeinsam mit ihrem obdachlosen Kumpel Thommy sucht die Hartz IV-Empfängerin eine neue Bleibe. Bärbel will helfen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: kabel eins