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Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel

Folge 2

Kabel EinsStaffel 3Folge 2vom 27.02.2020
Folge 2

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Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel

Folge 2: Folge 2

84 Min.Folge vom 27.02.2020Ab 12

In Duisburg sammelt Birgit in ihrem Kiosk "Birgits Büdchen" Sachspenden für Bedürftige. Auch ihre Kundin Bärbel hilft schon seit fast drei Jahrzehnten ehrenamtlich Obdachlosen. Zwei Schützlinge von ihr sind Betty und Thommy. Betty lebt teilweise auf der Straße, da sie sich in ihrer Wohnung nicht sicher fühlt. Denn ihr Vermieter und Exfreund bedroht sie. Gemeinsam mit ihrem obdachlosen Kumpel Thommy sucht die Hartz IV-Empfängerin eine neue Bleibe. Bärbel will helfen.

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