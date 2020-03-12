Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel

Folge 4

Kabel EinsStaffel 3Folge 4vom 12.03.2020
Folge 4

Folge 4

Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel

Folge 4: Folge 4

84 Min.Folge vom 12.03.2020Ab 12

In Solingen organisiert Kioskbesitzerin Bine dringend benötigte Hilfe für ihren Kunden Cornel und seine Bauruine. Hilfe gibt es auch im Frankfurter Kiosk "Heidruns Trinkstübchen": Inhaber Micha setzt sich gemeinsam mit seinem Kunden Thomas für den schwerkranken Norbert ein, um ihm dringend benötigte Ausweispapiere zu organisieren. Währenddessen ist Kioskinhaberin Birgit in Duisburg begeistert von dem Engagement des "Runden Tisch Marxloh e.V" und versucht, zu unterstützen.

