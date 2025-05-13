Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich: Kärnten - Zweisprachig und vielfältig (ÖGS)

Folge 5: Unser Österreich: Kärnten - Zweisprachig und vielfältig (ÖGS)

33 Min.Folge vom 13.05.2025

Kärnten hat seit der Staatsgründung 1945 Jahrzehnte des Fortschritts hinter sich, aber auch Jahrzehnte der politischen Auseinandersetzung zwischen Deutsch-Kärntnern und Kärntner-Slowenen. Die Zwillingsschwestern Rosi Polesnig und Maria Wautsche wurden 1945 in eine kleinbäuerliche Familie der slowenischen Volksgruppe hineingeboren und erlebten den Aufstieg Kärntens in der Zweiten Republik mit. Heute, nach EU-Beitritt und Ostöffnung, knüpft Kärnten wieder an seine lange Tradition als Brückenland zwischen drei Kulturräumen an: Italien, Slowenien und Österreich. Bildquelle: ORF/ORF-Kärnten

