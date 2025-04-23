Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Queensland-Blues

Staffel 3Folge 1vom 23.04.2025
Queensland-Blues

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 1: Queensland-Blues

46 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 6

Innenarchitekt Neale und der Immobilien-Experte Andrew fahren in einen Vorort im Süden von Brisbane. Dort treffen sie auf Rachel und Ryan und deren altes, typisches Queensland-Haus. Rachel liebt ihr Heim, doch ihr Ehemann ist genervt von den ständigen Reparaturen. Andrew möchte das Paar zum Umzug motivieren, während Neale das Ziel hat, dem alten Haus neues Leben einzuhauchen. Wer wird das Duell gewinnen?

