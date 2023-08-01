Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Fest verwurzelt?

sixxStaffel 3Folge 7vom 01.08.2023
Fest verwurzelt?

Fest verwurzelt?Jetzt kostenlos streamen

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 7: Fest verwurzelt?

47 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 6

Sam liebt den Bungalow, in dem sie mit ihrem Mann Utty und ihren zwei Kindern lebt. Die Lage ist wunderbar und ihre Familie wohnt ebenfalls in der Nähe. Deshalb glaubt sie daran, dass Neale aus dem alten Häuschen ein neues und modernes Zuhause schaffen kann. Utty hingegen ist bereit für einen Umzug. Die beengten Wohnverhältnisse belasten ihn allmählich und er hofft, dass Andrew das passende Traumhaus finden kann.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
sixx
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Alle 4 Staffeln und Folgen