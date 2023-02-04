Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere wunderbare Bruchbude

HGTVFolge vom 04.02.2023
Folge vom 04.02.2023: Schritt für Schritt ins Paradies

45 Min.Ab 6

Der Geld- und Zeitdruck lässt Lesleigh und Brandon zweifeln, ob sie sich mit dem 100 Jahre alten Kolonialhaus übernommen haben. Das Budget braucht sich viel schneller auf, als sie ursprünglich geplant haben – deshalb brauchen sie einen Plan. Auch Kristyn und ihr Dad hatten einige Rückschläge, doch gemeinsam bringen sie die Renovierung wieder ins Rollen. Sean und Sam arbeiten weiter an ihrem Farmhaus und bauen die maßgefertigten Türen ein. Im Anschluss stoßen sie auf ein neues Problem, mit dem sie nicht gerechnet haben.

