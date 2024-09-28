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Unter der Mitternachtssonne: Die Kulturhauptstadt Bodø
Folge 48: Unter der Mitternachtssonne: Die Kulturhauptstadt Bodø
Im Winter Polarlichter, von Anfang Juni bis Anfang Juli Mitternachtssonne: Bodø, die erste europäische Kulturhauptstadt nördlich des Polarkreises, bietet schon von Natur aus Außergewöhnliches. Fjorde, Gezeitenstrom und Seeadler: Die atemberaubende Natur im Norden Norwegens spiegelt sich auch im Programm des Kulturhauptstadt-Jahres. Eine Landschaft, um die auch gerungen wird. Denn das indigene Volk des europäischen Nordens, die Samen, fühlt sich seines Lebensraumes beraubt und erfährt erst in den letzten Jahrzehnten Anerkennung. Das nach einer Renovierung frisch eröffnete Stadtmuseum erzählt von deren Geschichte und Traditionen. Bildquelle: ORF/Walter Reichl
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