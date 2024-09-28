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Unter der Mitternachtssonne: Die Kulturhauptstadt Bodø

Unter der Mitternachtssonne: Die Kulturhauptstadt Bodø

ORF2Staffel 1Folge 48vom 28.09.2024
Unter der Mitternachtssonne: Die Kulturhauptstadt Bodø

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Unter der Mitternachtssonne: Die Kulturhauptstadt Bodø

Folge 48: Unter der Mitternachtssonne: Die Kulturhauptstadt Bodø

29 Min.Folge vom 28.09.2024

Im Winter Polarlichter, von Anfang Juni bis Anfang Juli Mitternachtssonne: Bodø, die erste europäische Kulturhauptstadt nördlich des Polarkreises, bietet schon von Natur aus Außergewöhnliches. Fjorde, Gezeitenstrom und Seeadler: Die atemberaubende Natur im Norden Norwegens spiegelt sich auch im Programm des Kulturhauptstadt-Jahres. Eine Landschaft, um die auch gerungen wird. Denn das indigene Volk des europäischen Nordens, die Samen, fühlt sich seines Lebensraumes beraubt und erfährt erst in den letzten Jahrzehnten Anerkennung. Das nach einer Renovierung frisch eröffnete Stadtmuseum erzählt von deren Geschichte und Traditionen. Bildquelle: ORF/Walter Reichl

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